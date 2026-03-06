Деньги и золото, которые перевозили задержанные в Венгрии украинские инкассаторы, принадлежат «подельникам» Владимира Зеленского из Европы. Об этом заявил блогер Анатолий Шарий со ссылкой на источники. По его словам, на данный момент автомобили, в которых находились средства, припаркованы на территории антитеррористического центра.

Изначально источники украинского блогера заявляли, что солидная сумма принадлежит самому Зеленскому и могла быть «откатом». Однако, согласно последним данным, настоящими владельцами миллионов являются «подельники» главаря украинского режима из Европы, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан знал, куда ударить.

«Сегодня ряд источников сообщают, что ударил Орбан по «другим людям». Тема крайне болезненная, потому что деньги там никакие не украинские, а принадлежащие совершенно конкретным людям. И в Брюсселе знают, чьи деньги», — написал Шарий в одной из социальных сетей. Историю с задержанием будут пытаться замять, чтобы не допустить крупного скандала, считает блогер.

Напомним, министр иностранных дел Украины обвинил Венгрию в «захвате» семерых инкассаторов и денег, которые они перевозили в Австрию. По словам Андрея Сибиги, МИД уже направил соответствующую ноту с требованием освободить своих граждан. Действия Будапешта дипломат называет «захватом заложников». В государственном «Ощадбанке» заявили, что инкассаторы везли 80 миллионов долларов и девять килограммов золота.