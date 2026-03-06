Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 08:26

Шарий: Задержанные венграми инкассаторы везли деньги подельникам Зеленского из ЕС

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Деньги и золото, которые перевозили задержанные в Венгрии украинские инкассаторы, принадлежат «подельникам» Владимира Зеленского из Европы. Об этом заявил блогер Анатолий Шарий со ссылкой на источники. По его словам, на данный момент автомобили, в которых находились средства, припаркованы на территории антитеррористического центра.

Изначально источники украинского блогера заявляли, что солидная сумма принадлежит самому Зеленскому и могла быть «откатом». Однако, согласно последним данным, настоящими владельцами миллионов являются «подельники» главаря украинского режима из Европы, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан знал, куда ударить.

«Сегодня ряд источников сообщают, что ударил Орбан по «другим людям». Тема крайне болезненная, потому что деньги там никакие не украинские, а принадлежащие совершенно конкретным людям. И в Брюсселе знают, чьи деньги», — написал Шарий в одной из социальных сетей. Историю с задержанием будут пытаться замять, чтобы не допустить крупного скандала, считает блогер.

Угрозы Зеленского в адрес Орбана взбесили даже лидера оппозиции Венгрии
Угрозы Зеленского в адрес Орбана взбесили даже лидера оппозиции Венгрии

Напомним, министр иностранных дел Украины обвинил Венгрию в «захвате» семерых инкассаторов и денег, которые они перевозили в Австрию. По словам Андрея Сибиги, МИД уже направил соответствующую ноту с требованием освободить своих граждан. Действия Будапешта дипломат называет «захватом заложников». В государственном «Ощадбанке» заявили, что инкассаторы везли 80 миллионов долларов и девять килограммов золота.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Анатолий Шарий
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar