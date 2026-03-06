Задержанные в Венгрии инкассаторы с Украины везли 80 миллионов долларов и золото

Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы, следовавшие в Австрию, везли 80 миллионов долларов и девять килограммов золота, заявили в пресс-службе государственного «Ощадбанка». Утверждается, что средства перевозили по соглашению с «Райффайзен Банком».

«Объём ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составлял 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро (около 40 миллионов долларов — прим. Life.ru) и девять килограммов золота», — говорится в сообщении.

Банк заявляет, что смог отследить местоположение инкассаторских фургонов по установленным GPS-маячкам — они якобы находятся в центре Будапешта, неподалёку от здания одной из силовых структур Венгрии. Правда, конкрентное ведомство в «Ощадбанке» не назвали.

Ранее министр иностранных дел Украины обвинил Венгрию в «захвате» семерых инкассаторов и денег, которые они перевозили в Австрию. По словам Андрея Сибиги, МИД уже направил соответствующую ноту с требованием освободить своих граждан. Действия Будапешта дипломат называет «захватом заложников».