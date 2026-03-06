Сибига заявил, что задержанных инкассаторов вернули из Венгрии на Украину

Семеро украинских инкассаторов, задержанных ранее в Венгрии, освобождены и уже вернулись на родину. Данную информацию передал МИД страны со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Возвращение украинских инкассаторов. Видео © «Страна.ua»

По словам главы ведомства, он уже доложил Владимиру Зеленскому, что украинским дипломатам удалось добиться освобождения граждан, которые содержались в Будапеште. В настоящее время они пересекли украинскую границу и находятся в безопасности, консулы оказали им необходимую помощь.