Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 16:35

Полиция Украины возбудила уголовное дело после задержания инкассаторов в Венгрии

Обложка © Terrorelhárítási Központ

Обложка © Terrorelhárítási Központ

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после задержания в Венгрии инкассаторских машин «Ощадбанка» с миллионами долларов и евро. Данное заявление сделали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что дело открыто по статьям о похищении человека и захвате заложников. Украинские правоохранители обратились в Европол, а также в налоговую и полицию Венгрии, чтобы выяснить все детали произошедшего.

В Венгрии показали, как выглядят 40 млн долларов и 35 млн евро наличкой
В Венгрии показали, как выглядят 40 млн долларов и 35 млн евро наличкой

Напомним, что 5 марта венгерские власти задержали два броневика украинского «Ощадбанка». Семь человек, среди которых бывший генерал спецслужб, подозреваются в отмывании денег. По данным венгерской стороны, они везли из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В Национальном налоговом и таможенном управлении Венгрии добавили, что только в этом году через страну на Украину переправили более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золота. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто запросил у Киева разъяснения, допустив, что средства могут принадлежать мафиозным структурам.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar