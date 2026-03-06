В Венгрии показали, как выглядят 40 млн долларов и 35 млн евро наличкой

Власти Венгрии сообщили о задержании инкассаторских автомобилей, перевозивших крупные суммы наличных денег и золото. По данным местных органов, в машинах находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и около девяти килограммов золота. Кадры показали в правительстве страны.

35 млн евро наличкой. Фото

Как уточняется, транспорт принадлежал украинскому государственному банку «Ощадбанк». Инкассаторов задержали по подозрению в возможном отмывании средств.

Ранее Life.ru писал, что киевская операция проводилась под руководством бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ), его заместителем был экс-майор Военно-воздушных сил Украины. Остальные участники также имели военный опыт.