Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 14:42

В Венгрии показали, как выглядят 40 млн долларов и 35 млн евро наличкой

40 млн долларов наличкой. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Magyarország Kormánya

40 млн долларов наличкой. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Magyarország Kormánya

Власти Венгрии сообщили о задержании инкассаторских автомобилей, перевозивших крупные суммы наличных денег и золото. По данным местных органов, в машинах находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и около девяти килограммов золота. Кадры показали в правительстве страны.

35 млн евро наличкой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Magyarország Kormánya

35 млн евро наличкой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Magyarország Kormánya

Как уточняется, транспорт принадлежал украинскому государственному банку «Ощадбанк». Инкассаторов задержали по подозрению в возможном отмывании средств.

МВД Венгрии опубликовало видео задержания украинских инкассаторов с миллионами
МВД Венгрии опубликовало видео задержания украинских инкассаторов с миллионами

Ранее Life.ru писал, что киевская операция проводилась под руководством бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ), его заместителем был экс-майор Военно-воздушных сил Украины. Остальные участники также имели военный опыт.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Венгрия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar