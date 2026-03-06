Пойманных с миллионами и золотом украинских инкассаторов депортируют из Венгрии

Семеро граждан Украины, задержанных в Венгрии при попытке провоза крупных сумм наличных денег и золота, будут высланы из страны. Об этом заявил спикер Правительства Венгрии Золтан Ковач.

По данным венгерских властей, киевская операция проводилась под руководством бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ), его заместителем был экс-майор Военно-воздушных сил Украины. Остальные участники также имели военный опыт. Задержанные работали как инкассаторы «Ощадбанка».

«Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии установила личности семи граждан Украины, задержанных в связи с крупными поставками наличных денег и золота через Венгрию... На основании этих выводов все семь человек будут высланы из Венгрии», — написал Ковач.

Ранее в СМИ появлялась информация, что украинцев уже депортировали, однако в МИД Украины это опровергали.

Напомним, министр иностранных дел Украины обвинил Венгрию в «захвате» семерых инкассаторов и денег, которые они перевозили в Австрию. По словам Андрея Сибиги, МИД уже направил соответствующую ноту с требованием освободить своих граждан. Действия Будапешта дипломат называет «захватом заложников». В государственном «Ощадбанке» заявили, что инкассаторы везли 80 миллионов долларов и девять килограммов золота.

Тем временем национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании семерых граждан Украины во главе с бывшим генералом, который, по данным венгерской стороны, курировал перевозку гигантской суммы денег и драгметаллов. У подозреваемых изъяли два бронированных автомобиля. По оценкам следствия, общая сумма перевозимых средств могла составлять 40 млн долларов и 35 млн евро, помимо 9 кг золота. Будапешт обратился к Киеву за незамедлительными разъяснениями.