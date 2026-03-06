Главарь «Айдара»* Бунятов мечтает об отправке украинского спецназа в Венгрию

Командир печально известного нацбата «Айдар»* Станислав Бунятов предложил по-своему решить проблемы в отношениях Киева и Будапешта. Боевик призвал отправить в Венгрию элитный спецназ.

«Я думаю, надо в Венгрию отправлять спецназ ГУР под прикрытием ударных дронов», — написал «киборг» в одной из социальных сетей.

