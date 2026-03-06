Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 13:01

Главарь «Айдара»* Бунятов мечтает об отправке украинского спецназа в Венгрию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Командир печально известного нацбата «Айдар»* Станислав Бунятов предложил по-своему решить проблемы в отношениях Киева и Будапешта. Боевик призвал отправить в Венгрию элитный спецназ.

«Я думаю, надо в Венгрию отправлять спецназ ГУР под прикрытием ударных дронов», — написал «киборг» в одной из социальных сетей.

Медведчук: Киев дал понять, что Венгрия не увидит нефти из РФ до конца конфликта
Медведчук: Киев дал понять, что Венгрия не увидит нефти из РФ до конца конфликта

Ранее между Украиной и Венгрией разгорелся очередной скандал — на этот раз в Будапеште задержали инкассаторов из Незалежной, которые перевозили в Австрию 80 миллионов долларов и девять килограммов золота. Киев уже потребовал освободить своих граждан, называя действия Венгрии «захватом заложников». А глава МИД Андрей Сибига даже грозится ввести против республики санкции.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar