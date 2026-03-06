Главарь «Айдара»* Бунятов мечтает об отправке украинского спецназа в Венгрию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom
Командир печально известного нацбата «Айдар»* Станислав Бунятов предложил по-своему решить проблемы в отношениях Киева и Будапешта. Боевик призвал отправить в Венгрию элитный спецназ.
«Я думаю, надо в Венгрию отправлять спецназ ГУР под прикрытием ударных дронов», — написал «киборг» в одной из социальных сетей.
Ранее между Украиной и Венгрией разгорелся очередной скандал — на этот раз в Будапеште задержали инкассаторов из Незалежной, которые перевозили в Австрию 80 миллионов долларов и девять килограммов золота. Киев уже потребовал освободить своих граждан, называя действия Венгрии «захватом заложников». А глава МИД Андрей Сибига даже грозится ввести против республики санкции.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.