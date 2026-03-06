Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 12:36

Сибига грозит Венгрии санкциями за задержание инкассаторов «Ощадбанка» с миллионами

Андрей Сибига. Обложка © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert

Андрей Сибига. Обложка © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert

Глава МИД Украины Андрей Сибига пригрозил Венгрии санкциями после задержания инкассаторов украинского «Ощадбанка» с миллионами долларов. По его мнению, действия Будапешта являются «частью шантажа и предвыборной кампании» в республике.

«Все, кто несёт ответственность за захват и удержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности», — сказал Сибига.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что задержанные венграми инкассаторы везли деньги подельникам киевского главаря Владимира Зеленского из ЕС. По его мнению, эту историю будут пытаться замять, чтобы не допустить крупного скандала.


Медведчук: Киев дал понять, что Венгрия не увидит нефти из РФ до конца конфликта
Медведчук: Киев дал понять, что Венгрия не увидит нефти из РФ до конца конфликта

Напомним, министр иностранных дел Украины обвинил Венгрию в «захвате» семерых инкассаторов и денег, которые они перевозили в Австрию. По словам Андрея Сибиги, МИД уже направил соответствующую ноту с требованием освободить своих граждан. Действия Будапешта дипломат называет «захватом заложников». В государственном «Ощадбанке» заявили, что инкассаторы везли 80 миллионов долларов и девять килограммов золота.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar