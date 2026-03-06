Сибига грозит Венгрии санкциями за задержание инкассаторов «Ощадбанка» с миллионами
Андрей Сибига. Обложка © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Украины Андрей Сибига пригрозил Венгрии санкциями после задержания инкассаторов украинского «Ощадбанка» с миллионами долларов. По его мнению, действия Будапешта являются «частью шантажа и предвыборной кампании» в республике.
«Все, кто несёт ответственность за захват и удержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности», — сказал Сибига.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что задержанные венграми инкассаторы везли деньги подельникам киевского главаря Владимира Зеленского из ЕС. По его мнению, эту историю будут пытаться замять, чтобы не допустить крупного скандала.
Напомним, министр иностранных дел Украины обвинил Венгрию в «захвате» семерых инкассаторов и денег, которые они перевозили в Австрию. По словам Андрея Сибиги, МИД уже направил соответствующую ноту с требованием освободить своих граждан. Действия Будапешта дипломат называет «захватом заложников». В государственном «Ощадбанке» заявили, что инкассаторы везли 80 миллионов долларов и девять килограммов золота.
