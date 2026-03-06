Сибига грозит Венгрии санкциями за задержание инкассаторов «Ощадбанка» с миллионами

Глава МИД Украины Андрей Сибига пригрозил Венгрии санкциями после задержания инкассаторов украинского «Ощадбанка» с миллионами долларов. По его мнению, действия Будапешта являются «частью шантажа и предвыборной кампании» в республике.

«Все, кто несёт ответственность за захват и удержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности», — сказал Сибига.

Напомним, министр иностранных дел Украины обвинил Венгрию в «захвате» семерых инкассаторов и денег, которые они перевозили в Австрию. По словам Андрея Сибиги, МИД уже направил соответствующую ноту с требованием освободить своих граждан. Действия Будапешта дипломат называет «захватом заложников». В государственном «Ощадбанке» заявили, что инкассаторы везли 80 миллионов долларов и девять килограммов золота.