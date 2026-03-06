Владимир Путин
6 марта, 10:30

Медведчук: Киев дал понять, что Венгрия не увидит нефти из РФ до конца конфликта

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Киев фактически дал понять Венгрии: поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» не возобновятся до окончания конфликта. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте движения.

«Иными словами, Венгрии сообщили, что до конца войны, которую [Владимир] Зеленский собирается вести до бесконечности, Венгрия российской нефти не увидит», — указано в материале.

Медведчук припомнил интервью главы киевского режима итальянской газете Corriere della Sera. В нём украинский главарь заявил, что «трубопровод разрушен» и для его восстановления требуется прекращение огня. Накануне же Зеленский отметил, что нефтепровод «Дружба» может заработать лишь через полтора месяца.

Зеленского назвали Франкенштейном за отказ дать доступ комиссии ЕС к «Дружбе»
Зеленского назвали Франкенштейном за отказ дать доступ комиссии ЕС к «Дружбе»

Напомним, заочная перепалка между украинскими и венгерскими властями из-за прекращения поставок нефти по «Дружбе» вышла на новый уровень — Зеленский осмелился на угрозы в адрес Виктора Орбана: главарь киевского режима заявил, что может передать адрес оппонента в ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». Ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно.

