Зеленский пригрозил Орбану дать его адрес ВСУ

Глава украинского режима Владимир Зеленский в шутливой форме заявил, что даст Вооружённым силам страны адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, если тот будет блокировать европейскую помощь Украине.

Выступая с комментарием о европейской финансовой поддержке Украины, Зеленский отметил, что блокировка помощи со стороны отдельных стран может помешать обеспечению армии необходимым оружием. В шутливой форме он предложил ВСУ «связаться» с Орбаном, если тот станет препятствием для транша.

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие, иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооружённым силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своём языке», — сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой обеспечить возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину. По его словам, Будапешт настаивает на выполнении Киевом обязательств по транзиту топлива, так как страна уже оплатила нефть, которая из-за действий Украины до неё не дошла.