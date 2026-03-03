Владимир Путин
Орбан потребовал от фон дер Ляйен прижать Украину из-за «Дружбы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал Еврокомиссию заставить Украину возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Он написал на своей странице в соцсети X, что уже обратился к председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

«Сегодня я призвал председателя Еврокомиссии обеспечить выполнение соглашений, которые обязывают Украину разрешить транзит нефти через нефтепровод «Дружба», — заявил Орбан.

Будапешт настаивает на соблюдении обязательств Киевом про транзиту топлива. Кроме того, Венгрия заплатила за нефть, которая в итоге не поступает к ней из-за действий Украины.

Напомним, Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Причина — отказ Киева возобновить транзит российской нефти по «Дружбе». А Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину. В связи с остановкой транзита Венгрия и Словакия вынуждены использовать кризисные запасы нефти.

