1 марта, 12:50

Венгрия требует от Украины возобновить поставки российской нефти из-за ситуации в Иране

Венгрия потребовала от Украины немедленно возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

«Энергетическая безопасность нашей страны обеспечена наилучшим образом, когда нефть поступает по суше, по трубопроводу. Поэтому в изменившейся ситуации, в условиях неопределённости морских перевозок мы требуем от Украины немедленно возобновить транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба», — сказал он.

По его словам, из-за военной операции США и Израиля против Ирана конфликт на Ближнем Востоке может расшириться. Этот регион является ключевым в мировой добыче нефти и газа, поэтому на рынках вероятна нестабильность. Сийярто подчеркнул, что в условиях неопределённости морских перевозок от Украины требуется немедленно разблокировать транспортировку нефти.

Сийярто предупредил, что если Киев продолжит препятствовать работе нефтепровода, то совершит против Венгрии «преступление вдвойне», и такие действия будут расценены как «абсолютно злонамеренные». Министр добавил, что подобное поведение украинской стороны «не останется без последствий». Он также обвинил Владимира Зеленского во лжи, опровергнув его утверждения о том, что нефтепровод непригоден к работе из-за повреждений инфраструктуры.

Венгрия и Словакия хотят направить комиссию на Украину для проверки «Дружбы»
Напомним, что Венгрия приняла решение заблокировать выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Действия республики напрямую связаны с позицией Киева по вопросу транзита энергоносителей. Украина продолжает препятствовать транспортировке российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. В Будапеште ясно дали понять, что до тех пор, пока поставки не будут восстановлены в полном объёме, Украина не получит доступа к этому финансовому инструменту. Вместе с тем Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину. В связи с прекращение поставок Венгрия и Словакия вынуждены прибегнуть к использованию кризисных запасов нефти.

Юлия Сафиулина
