Киев отказал европейским инспекторам в доступе к нефтепроводу «Дружба»

Несколько стран Европейского союза пытались добиться от Украины разрешения на осмотр нефтепровода «Дружба», однако Киев категорически отказал. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на евродипломатов.

«Несколько стран-членов Евросоюза оказывали давление на Киев для предоставления инспекторам доступа к трубопроводу, но им было отказано наотрез», — говорится в материале.

Украинские власти заявили, что им необходимо время для оценки масштабов повреждений нефтепровода. Решение Киева блокировать доступ европейских инспекторов может осложнить контроль за состоянием ключевой транспортной артерии для поставок нефти.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом заставить Украину возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Киев обязан соблюдать соглашения, которые предполагают обеспечение прохода нефти через этот ключевой маршрут.