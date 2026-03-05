Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 09:52

Киев отказал европейским инспекторам в доступе к нефтепроводу «Дружба»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Несколько стран Европейского союза пытались добиться от Украины разрешения на осмотр нефтепровода «Дружба», однако Киев категорически отказал. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на евродипломатов.

«Несколько стран-членов Евросоюза оказывали давление на Киев для предоставления инспекторам доступа к трубопроводу, но им было отказано наотрез», — говорится в материале.

Украинские власти заявили, что им необходимо время для оценки масштабов повреждений нефтепровода. Решение Киева блокировать доступ европейских инспекторов может осложнить контроль за состоянием ключевой транспортной артерии для поставок нефти.

Фицо не поверил в наличии носа у Зеленского из-за ситуации с «Дружбой»
Фицо не поверил в наличии носа у Зеленского из-за ситуации с «Дружбой»

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом заставить Украину возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Киев обязан соблюдать соглашения, которые предполагают обеспечение прохода нефти через этот ключевой маршрут.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Энергетика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar