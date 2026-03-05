Фицо не поверил в наличии носа у Зеленского из-за ситуации с «Дружбой»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, заявив, что не верит ему и не намерен принимать его позицию по ситуации с нефтепроводом «Дружба». На пресс-конференции словацкий лидер подчеркнул, что не доверяет заявлениям главы киевского режима, добавив эмоционально, что сомневается «даже в том, что у него нос между глазами».

Поводом для выпадов стала ситуация вокруг нефтепровода «Дружба». По словам Фицо, Киев не позволил европейскому послу оценить состояние трубопровода, по которому российская нефть поступает в Словакию. Он напомнил, что Братислава не участвует в украинском конфликте, однако сталкивается с последствиями решений Киева.

Словацкий премьер заявил, что намерен добиваться разрешения на инспекции и настаивает на бесперебойном транзите нефти через украинскую территорию.

«Мы должны оказать давление на Зеленского, чтобы он разрешил инспекции в данном месте. И прежде всего – чтобы нефть прошла через его территорию», – подчеркнул он.

Ранее Life.ru писал, что Роберт Фицо уже пригрозил Киеву ответными мерами из-за срыва поставок по «Дружбе». По его словам, Правительство Словакии готово к дополнительным шагам, если договорённости не будут соблюдаться. Какие именно рычаги воздействия рассматриваются, в Братиславе не уточняют, однако премьер дал понять, что варианты есть.