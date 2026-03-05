Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 22:40

Фицо не поверил в наличии носа у Зеленского из-за ситуации с «Дружбой»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, заявив, что не верит ему и не намерен принимать его позицию по ситуации с нефтепроводом «Дружба». На пресс-конференции словацкий лидер подчеркнул, что не доверяет заявлениям главы киевского режима, добавив эмоционально, что сомневается «даже в том, что у него нос между глазами».

Поводом для выпадов стала ситуация вокруг нефтепровода «Дружба». По словам Фицо, Киев не позволил европейскому послу оценить состояние трубопровода, по которому российская нефть поступает в Словакию. Он напомнил, что Братислава не участвует в украинском конфликте, однако сталкивается с последствиями решений Киева.

Словацкий премьер заявил, что намерен добиваться разрешения на инспекции и настаивает на бесперебойном транзите нефти через украинскую территорию.

«Мы должны оказать давление на Зеленского, чтобы он разрешил инспекции в данном месте. И прежде всего – чтобы нефть прошла через его территорию», – подчеркнул он.

«Сколько Зеленский будет нас изводить?» Фицо показал спутниковые снимки «Дружбы»
«Сколько Зеленский будет нас изводить?» Фицо показал спутниковые снимки «Дружбы»

Ранее Life.ru писал, что Роберт Фицо уже пригрозил Киеву ответными мерами из-за срыва поставок по «Дружбе». По его словам, Правительство Словакии готово к дополнительным шагам, если договорённости не будут соблюдаться. Какие именно рычаги воздействия рассматриваются, в Братиславе не уточняют, однако премьер дал понять, что варианты есть.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar