Трубопровод «Дружба» не повреждён, хотя Украина уверяет в обратном, объясняя прекращение подачи российской нефти в страны Европы. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, показав журналистам в качестве доказательства спутниковые снимки целого участка нефтепровода на украинской территории.

Фото © TASR.TV

«Главная линия нефтепровода «Дружба» не повреждена. <…> Зеленский сколько ещё будет нас изводить? Что, мне присоединиться к венграм по вопросу блокировании кредита [Украине] на 90 млрд евро?» — возмутился Фицо.

Он намерен обсудить ситуацию с «Дружбой» на переговорах с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен уже на следующей неделе. По словам премьера, сейчас необходима координация действий с ЕС по вопросам поставок нефти. Ведь речь не только о Словакии, но и о других странах, которые «борются за энергоресурсы с Востока». Фицо надеется, что Евросоюз проведёт инспекцию участка трубопровода «Дружба» на Украине, чтобы убедиться в обмане со стороны Киева.

Напомним, поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» транзитом через Украину были остановлены 27 января. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планировал возобновить транзит 3 марта, однако позднее стало известно о переносе сроков. При этом украинская сторона не пускает инспекторов на нефтепровод и уверяет, что труба якобы повреждена.