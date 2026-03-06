Орбан ответил на угрозы Зеленского натравить на него ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на угрозы главы украинского режима Владимира Зеленского. В своих социальных сетях он подчеркнул, что нападки на страну останутся без ответа, а защиту венгерских семей он не прекратит.

«Угрозы Зеленского касаются не меня. Он угрожает Венгрии. Но он не сможет заставить меня отказаться от защиты венгерских семей», — написал венгерский премьер.

По словам премьера, любые попытки давления на его страну будут отражены, а национальные интересы останутся приоритетом. Орбан также коснулся вопроса защиты венгерских семей, заявив о непоколебимости своей позиции.

Накануне Зеленский в шутливой форме заявил, что может передать адрес премьера Венгрии Виктора Орбана Вооружённым силам Украины, если тот станет препятствовать предоставлению европейской помощи. По его словам, блокировка финансовой поддержки со стороны отдельных стран способна затруднить снабжение армии необходимым оружием.