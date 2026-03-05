Владимир Путин
5 марта, 17:07

Зеленского назвали Франкенштейном за отказ дать доступ комиссии ЕС к «Дружбе»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский запретил европейским инспекторам проверять состояние нефтепровода «Дружба», поскольку боится быть разоблачённым. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Автор публикации напомнил, что Украина не пустила представителей Евросоюза для проверки трубы. По мнению Боуза, отказ мог быть вызван тем, что инспекция выявила бы ложь Зеленского о якобы нерабочем состоянии нефтепровода.

В своём посте журналист также предрёк, что Брюссель в конечном счёте пострадает от собственной политики, сравнив Евросоюз с учёным, который «подкармливает Франкенштейна».

Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» может заработать лишь через полтора месяца

Напомним, что ранее несколько стран Евросоюза пытались добиться от Украины разрешения на инспекцию нефтепровода «Дружба», однако Киев ответил категорическим отказом. Члены ЕС оказывали давление на украинские власти, чтобы те допустили инспекторов к трубопроводу, но все запросы были отклонены. В Киеве объяснили свою позицию тем, что им необходимо время для самостоятельной оценки масштабов повреждений.

