Нефтепровод «Дружба» могут запустить за полтора месяца, если Европа не придумает, как иначе разблокировать для Украины кредит в 90 миллиардов евро. Об этом главарь киевского режима Владимир Зеленский рассказал на заседании правительства, передаёт Укринформ.

По его словам, решение о запуске обусловлено позицией Евросоюза, который может заблокировать выделение кредита в размере 90 миллиардов евро, если Украина откажется от возобновления прокачки. Как пояснил Зеленский, по информации от компании «Нафтогаз», для запуска трубы потребуется от месяца до полутора, но это не равнозначно полному восстановлению разрушенной инфраструктуры. Он добавил, что сроки могут быть пересмотрены, если европейские партнёры найдут альтернативные способы разблокировать финансовую помощь.

«Что касается сроков. Я бы его не восстанавливал. <...> Но так как ЕС говорит, что €90 млрд [кредита] будут заблокированы, если Украина не начнёт восстанавливать трубопровод. <...> Звучит такая информация [от «Нафтогаза»], что в течение месяца-полутора он может заработать, но это не значит, что будет восстановлено то, что было разрушено», — сказал он.

При этом Зеленский заявил, что не допустит приезда независимой комиссии для инспекции состояния нефтепровода. По его словам, Украина является суверенным государством и заявления о разрушениях уже были сделаны официально, поэтому Киев не видит необходимости в проверках со стороны Еврокомиссии.

Напомним, что в феврале транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через украинскую территорию оказался под угрозой полной остановки. Официальные лица Венгрии и Словакии, а также российская сторона прямо обвинили в срыве поставок Киев. В частности, отмечалось, что власти Украины использовали технические причины как предлог для политического давления, неоднократно перенося сроки возобновления прокачки для этих стран. Будапешт и Братислава назвали действия Украины энергетическим шантажом и нарушением ранее достигнутых договорённостей.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен добиться возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба», не идя на компромиссы с Украиной. По его словам, у Венгрии есть политические и финансовые инструменты для оказания безоговорочного давления на украинскую сторону, чтобы та как можно скорее возобновила работу трубы.