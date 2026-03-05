Орбан заявил, что Венгрия силой добьётся возобновления работы «Дружбы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен добиться возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, страна не пойдёт на компромиссы с Украиной по этому вопросу.

«У нас есть политические и финансовые средства, и с их помощью мы будем оказывать на украинцев безоговорочное давление, чтобы они как можно скорее возобновили работу трубопровода «Дружба». Хочу ясно дать понять, что тут мы победим — и победим силой», — сказал Орбан.

Заявление прозвучало во время выступления на заседании Торгово-промышленной палаты. Орбан также отметил, что венгерская сторона не планирует заключать новые договорённости или соглашения по этому поводу. По его словам, Будапешт намерен добиваться восстановления поставок нефти и «силой прорвать нефтяную блокаду».

Напомним, в феврале транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины оказался под угрозой полной остановки, при этом официальные лица Венгрии и Словакии, а также российская сторона прямо возложили ответственность за срыв поставок на Киев. Отмечалось, что власти Украины использовали технические причины как предлог для политического давления, неоднократно перенося сроки возобновления прокачки для Венгрии и Словакии. Будапешт и Братислава обвинили Киев в энергетическом шантаже и нарушении предварительных договорённостей, заявив, что действия украинской стороны ставят под угрозу энергобезопасность целого региона и вынуждают их применять зеркальные торгово-экономические меры в отношении Украины.