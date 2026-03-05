ЕС может заплатить за ремонт «Дружбы» из средств для поддержки Киева
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC
Евросоюз рассматривает возможность финансирования восстановления нефтепровода «Дружба» на Украине. По данным агентства Bloomberg, ожидается, что деньги на это выделят из бюджетных средств, предназначенных для поддержки киевского режима.
Также ЕС готов предоставить Украине помощь профильных экспертов. Утверждается, что Брюссель уже ведёт переговоры об отправке на место миссии, которая оценит причинённый ущерб.
Ранее Виктор Орбан призвал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен заставить Украину возобновить транзит нефти по «Дружбе». Венгерский премьер подчеркнул, что Киев должен соблюдать соглашения о транзите топлива. К слову, ряд стран Европы пытались отправить экспертов к трубопроводу, повреждённому, по заверениям Киева. Однако они получили отказ.
