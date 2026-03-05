ЕС может заплатить за ремонт «Дружбы» из средств для поддержки Киева

Евросоюз рассматривает возможность финансирования восстановления нефтепровода «Дружба» на Украине. По данным агентства Bloomberg, ожидается, что деньги на это выделят из бюджетных средств, предназначенных для поддержки киевского режима.

Также ЕС готов предоставить Украине помощь профильных экспертов. Утверждается, что Брюссель уже ведёт переговоры об отправке на место миссии, которая оценит причинённый ущерб.