МВД Венгрии опубликовало видео задержания украинских инкассаторов с миллионами
Обложка © Terrorelhárítási Központ
Подразделение специального назначения МВД Венгрии показало видео задержания инкассаторов украинского «Ощадбанка». Кадры операции опубликованы пресс-службой ведомства.
Задержание инкассаторов «Ощадбанка» с миллионами долларов в Венгрии. Видео © Terrorelhárítási Központ
На записи видно, как сотрудники отслеживают передвижение украинцев, а далее их захватывают. После этого они обыскивают самих инкассаторов и служебный автомобиль.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) пояснило, что 5 марта 2026 года были арестованы семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинской разведки. Задержанных подозревают в отмывании денег, также изъяты два бронированных автомобиля для перевозки наличных. По данным следствия, задержанный экс-генерал украинских спецслужб отвечал за перевозку крупной суммы из Австрии на Украину. Правоохранители подозревают, что речь идёт о 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и девяти килограммах золота. Венгрия незамедлительно потребовала от Киева срочных разъяснений после инцидента.
