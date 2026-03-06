Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 14:14

МВД Венгрии опубликовало видео задержания украинских инкассаторов с миллионами

Обложка © Terrorelhárítási Központ

Обложка © Terrorelhárítási Központ

Подразделение специального назначения МВД Венгрии показало видео задержания инкассаторов украинского «Ощадбанка». Кадры операции опубликованы пресс-службой ведомства.

Задержание инкассаторов «Ощадбанка» с миллионами долларов в Венгрии. Видео © Terrorelhárítási Központ

На записи видно, как сотрудники отслеживают передвижение украинцев, а далее их захватывают. После этого они обыскивают самих инкассаторов и служебный автомобиль.

Шарий: Задержанные венграми инкассаторы везли деньги подельникам Зеленского из ЕС
Шарий: Задержанные венграми инкассаторы везли деньги подельникам Зеленского из ЕС

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) пояснило, что 5 марта 2026 года были арестованы семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинской разведки. Задержанных подозревают в отмывании денег, также изъяты два бронированных автомобиля для перевозки наличных. По данным следствия, задержанный экс-генерал украинских спецслужб отвечал за перевозку крупной суммы из Австрии на Украину. Правоохранители подозревают, что речь идёт о 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и девяти килограммах золота. Венгрия незамедлительно потребовала от Киева срочных разъяснений после инцидента.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar