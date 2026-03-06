МВД Венгрии опубликовало видео задержания украинских инкассаторов с миллионами

На записи видно, как сотрудники отслеживают передвижение украинцев, а далее их захватывают. После этого они обыскивают самих инкассаторов и служебный автомобиль.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) пояснило, что 5 марта 2026 года были арестованы семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинской разведки. Задержанных подозревают в отмывании денег, также изъяты два бронированных автомобиля для перевозки наличных. По данным следствия, задержанный экс-генерал украинских спецслужб отвечал за перевозку крупной суммы из Австрии на Украину. Правоохранители подозревают, что речь идёт о 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и девяти килограммах золота. Венгрия незамедлительно потребовала от Киева срочных разъяснений после инцидента.