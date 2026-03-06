В Венгрии раскрыли, почему задержали 7 украинцев. Среди них есть экс-генерал спецслужб

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) пояснило, что задержало семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных — экс-генерал украинских спецслужб, именно он якобы отвечал за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.

«NAV ведет уголовное дело по подозрению в отмывании денег. 5 марта 2026 года были арестованы семь граждан Украины, в том числе бывший генерал украинской разведки, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных денег», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины обвинил Венгрию в «захвате» семерых инкассаторов и денег, которые они перевозили в Австрию. Действия Будапешта дипломат называет «захватом заложников».