Аферисты придумали 32 варианта схемы, заставляющей жертву им перезвонить

Аферисты придумали 32 различные темы для мошеннических рассылок, чтобы заставить пользователей перезванивать им. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на компанию F6, злоумышленники нацелены на россиян, использующих электронные подписи.

Мошенники рассылают письма от имени федерального ведомства, в которых уведомляют о якобы совершённой авторизации и предлагают «выгрузку документов с просьбой перезвонить по мобильному номеру». Письма приходят каждый день, включая выходные, и, по мнению экспертов, отправляются с взломанных почтовых аккаунтов.

«Мошенники используют схему с обратным звонком в стремлении обойти антифрод-системы и понизить бдительность пользователей, которые принимают решение перезвонить сами. Сама схема постоянно меняется, атаки становятся более целенаправленными и выходят на новый уровень», — говорится в материале.

А ранее юрист рассказал, в каких случаях мошенники могут оформить кредит на человека без его ведома и как действовать при обнаружении такого долга. По его словам, это: потеря паспорта, наличие доверенности и потеря телефона с онлайн-банком. При обнаружении кредита следует обратиться в полицию, а после в банк для признания договора недействительным.