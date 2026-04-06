Участвовавший в СВО американец Грегори Рассел получил гражданство РФ

Гражданин США Грегори Рассел, участвовавший в специальной военной операции, оформил российский паспорт. Его историю приводит агентство РИА «Новости».

«Если бы я мог отмотать назад, то пошел бы служить еще тогда, в 2014-м. Но в тот момент я был немного наивным и не понимал, найдется ли мне место в ополчении. Ведь ни боевого, ни вообще какого-либо армейского опыта нет», — вспоминал Рассел.

Интерес к службе у него возник практически сразу после начала СВО. Уже на следующий день он сделал татуировку с символом Z на подбородке и начал рассматривать возможность присоединения к российским подразделениям. Однако в 2022 году ему отказали в продлении разрешения на проживание. Лишь в 2024-м мужчина смог завершить оформление документов и получил политическое убежище.

Первые месяцы он находился в расположении части без допуска к выполнению задач из-за отсутствия военной подготовки. Такой период продлился около полугода. Позже он заключил новый контракт, после чего получил разрешение на выезды к линии соприкосновения. В его обязанности входило снабжение подразделений: он доставлял горючее, боеприпасы и продовольствие.

В марте 2026 года ему выдали российский паспорт. До переезда в Россию Рассел около 20 лет работал барбером в Лос-Анджелесе и проводил мастер-классы в разных странах, посетив примерно 50 государств. Впервые он оказался в Москве в 2014 году по приглашению, а спустя три года окончательно переехал туда. В столице он открыл собственное дело, оформил вид на жительство и внимательно следил за ситуацией в Донбассе, помогая гуманитарными отправками.

Ранее гражданин Германии Мартин Меерхофф, проходящий службу в одном из подразделений Министерства обороны России, заявил о намерении получить российское гражданство. Он рассматривает своё участие в специальной военной операции как личный вопрос чести.