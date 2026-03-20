Гражданин Германии Мартин Меерхофф, служащий в одном из подразделений Минобороны РФ, заявил о желании получить гражданство России. По его словам, участие в СВО для него — это вопрос чести. Об этом пишет ТАСС.

Меерхофф прибыл в Россию и получил разрешение на временное проживание год назад. Он надеется стать гражданином по указу президента РФ Владимира Путина. Согласно военнослужащему, возвращение в Германию грозит ему тюремным сроком, а Европа стала «сумасшедшим домом».

Доброволец утверждает, что его с ранних лет привлекала русская литература, музыка и культура, а первый визит в Россию он воспринял как ощущение возвращения домой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что граждане Кении участвуют в специальной военной операции исключительно в качестве добровольцов, это происходит в строгом соответствии с российским законодательством. По его словам, все запросы посольства Кении в Москве о каждом кенийце, задействованном в СВО, незамедлительно направляются в Министерство обороны РФ.