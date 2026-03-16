Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 12:30

Сергей Лавров прокомментировал участие кенийцев в СВО на стороне России

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Граждане Кении участвуют в специальной военной операции исключительно в качестве добровольцов, это происходит в строгом соответствии с российским законодательством. Об этом рассказал глав МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кенийским коллегой Мусалией Мудавади.

Российский министр отметил, что Найроби выразил беспокойство судьбой своих граждан на фоне общественного резонанса. Лавров подчеркнул, что все иностранцы могут заключать контракты добровольно и имеют право расторгнуть их досрочно. По его словам, все запросы посольства Кении в Москве о каждом кенийце, задействованном в СВО, незамедлительно направляются в Министерство обороны РФ.

«По линии министерства обороны все эти вопросы могут обсуждаться и решаться», — подчеркнул Лавров.

Лавров: Французы слили детали визита в Москву, хотя сами просили сохранить всё в тайне

Ранее Сергей Лавров предупредил, что политика США и их союзников создаёт реальную угрозу милитаризации космоса. Особые риски, по его словам, несёт проект американской системы глобальной ПРО «Золотой купол», который может превратить космическое пространство в арену боевых действий.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • кения
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar