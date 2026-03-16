Сергей Лавров прокомментировал участие кенийцев в СВО на стороне России

Граждане Кении участвуют в специальной военной операции исключительно в качестве добровольцов, это происходит в строгом соответствии с российским законодательством. Об этом рассказал глав МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кенийским коллегой Мусалией Мудавади.

Российский министр отметил, что Найроби выразил беспокойство судьбой своих граждан на фоне общественного резонанса. Лавров подчеркнул, что все иностранцы могут заключать контракты добровольно и имеют право расторгнуть их досрочно. По его словам, все запросы посольства Кении в Москве о каждом кенийце, задействованном в СВО, незамедлительно направляются в Министерство обороны РФ.

«По линии министерства обороны все эти вопросы могут обсуждаться и решаться», — подчеркнул Лавров.

Ранее Сергей Лавров предупредил, что политика США и их союзников создаёт реальную угрозу милитаризации космоса. Особые риски, по его словам, несёт проект американской системы глобальной ПРО «Золотой купол», который может превратить космическое пространство в арену боевых действий.