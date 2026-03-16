Лавров: Французы слили детали визита в Москву, хотя сами просили сохранить всё в тайне
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Французская сторона сама раскрыла детали визита своих представителей в Россию, хотя изначально просила сохранить его конфиденциальным. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Кении рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Кстати сказать, французы, которые попросили о таком контакте, включили в свою просьбу пожелание, чтобы этот контакт оставался конфиденциальным. Но в итоге сами же, как вы понимаете, слили эту информацию, не знаю с какой целью, может быть показать, что Европа старается, а её не пускают в переговоры», — пояснил глава российской дипломатии.
Напомним, накануне западная пресса сообщила, что представители Парижа ещё в феврале приезжали в российскую столицу для обсуждения переговоров по Украине. Их задачей было обеспечить себе место за столом обсуждений мирного урегулирования. Результат их едва ли обрадовал: взаимодействовавший с делегатами помощник президента РФ Юрий Ушаков резко отказал французам, буквально послав их, не постеснявшись в выражениях. Эту информацию косвенно подтвердил Дмитрий Песков, пояснивший, что представители Франции не привезли с собой никакой позитивной повестки, а потому и не услышали в Кремле ничего хорошего.
