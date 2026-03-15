Песков сообщил о визите переговорщика из Франции в Россию на встречу по Украине
Официальный представитель Франции приезжал в Москву для контактов по украинскому урегулированию, но не привёз никакого конструктива. Об этом британской газете Financial Times сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привёз с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего», — сказал спикер Кремля.
Ещё в феврале появились данные о том, что дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн совершил визит в Москву. Кремль из солидарности с Парижем не стал комментировать эти сведения. Позже сообщалось о подготовке к разговору Путина с Макроном.
