Официальный представитель Франции приезжал в Москву для контактов по украинскому урегулированию, но не привёз никакого конструктива. Об этом британской газете Financial Times сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привёз с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего», — сказал спикер Кремля.