Песков: Россия рассчитывает на новый раунд переговоров по Украине
Обложка © Life.ru
Россия рассчитывает на проведение нового раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва заинтересована в продолжении трёхстороннего переговорного процесса. Однако конкретных договоренностей о месте и времени следующей встречи пока нет.
«Мы надеемся на то, что очередной раунд состоится, но пока нам нечего сообщить о конкретных договоренностях по дате и по времени его проведения», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявлял, что о месте проведения и времени следующего раунда преговоров по Украине пока договорённостей нет. До этого диалог проходил в Объединённых Арабских Эмиратах.
