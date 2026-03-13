Владимир Путин
13 марта, 10:01

Песков: Россия рассчитывает на новый раунд переговоров по Украине

Обложка © Life.ru

Россия рассчитывает на проведение нового раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва заинтересована в продолжении трёхстороннего переговорного процесса. Однако конкретных договоренностей о месте и времени следующей встречи пока нет.

«Мы надеемся на то, что очередной раунд состоится, но пока нам нечего сообщить о конкретных договоренностях по дате и по времени его проведения», — сказал представитель Кремля.

Зеленский заявил о необходимости участия ЕС в мирных переговорах по Украине
Ранее Песков заявлял, что о месте проведения и времени следующего раунда преговоров по Украине пока договорённостей нет. До этого диалог проходил в Объединённых Арабских Эмиратах.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
