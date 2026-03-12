Зеленский заявил о необходимости участия ЕС в мирных переговорах по Украине

Главарь киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением о формате будущих переговоров по урегулированию конфликта. По его мнению, Европейский Союз обязательно должен присутствовать за столом переговоров.

«Важно участие Европейского Союза, Германии в переговорном процессе. Потому что в этом треке есть тематика обновления Украины, инфраструктуры безопасности Европы, членства Украины в ЕС», — считает Зеленский.

В своем Telegram-канале бывший комик отдельно выделил роль Германии. Он считает, что Берлин способен внести весомый вклад в обсуждение дальнейшей судьбы региона.

Зеленский аргументировал свою позицию тремя ключевыми темами. Речь идёт о послевоенном восстановлении страны, архитектуре европейской безопасности и перспективах вступления Украины в ЕС. По его словам, эти вопросы невозможно решать без участия Брюсселя и Берлина. Они якобы напрямую касаются будущего всей Европы, а не только самой Украины.

Ранее в американском штате Флорида состоялись российско-американские переговоры. Стороны обсудили целый ряд вопросов и условились продолжать диалог. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что встреча прошла с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума. Он отметил продуктивный характер переговоров и поблагодарил американскую сторону за диалог.