Уиткофф: Делегации РФ и США обсудили ряд тем и договорились сохранять контакт

В американском штате Флорида состоялись российско-американские переговоры. Стороны обсудили целый ряд вопросов и условились продолжать диалог, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Российскую сторону на встрече представлял специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию возглавил сам Уиткофф, также в переговорах участвовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Уиткофф отметил, что дискуссия затронула «ряд тем», не уточнив деталей.

Главным итогом встречи стала договорённость поддерживать контакт. Это указывает на готовность обеих стран продолжать взаимодействие, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Ранее Уиткофф заявил о проявившихся признаках перелома в переговорах по Украине. На вопрос о возможности заключить мир в этом году он отметил успехи, которых добился президент Штатов Дональд Трамп. По его словам, трёхстороннюю встречу России, США и Украины для поиска дипломатического решения перенесут на следующую неделю.