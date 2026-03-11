Reuters: Дмитриев прибыл в США для встречи с администрацией Трампа

Кирилл Дмитриев, занимающий пост главы РФПИ и спецпредставителя президента России, находится в Майами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, Дмитриев прибыл во Флориду для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры по урегулированию на Украине достигнут переломного момента. Отвечая на вопрос о возможности заключения мира до конца года, Уиткофф сослался на успехи Дональда Трампа. По его словам, есть признаки усталости с обеих сторон, и это может стать началом перелома.