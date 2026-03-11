Владимир Путин
11 марта, 17:36

Reuters: Дмитриев прибыл в США для встречи с администрацией Трампа

Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев, занимающий пост главы РФПИ и спецпредставителя президента России, находится в Майами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, Дмитриев прибыл во Флориду для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Песков: Пока неясно, где и когда продолжатся переговоры по Украине

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры по урегулированию на Украине достигнут переломного момента. Отвечая на вопрос о возможности заключения мира до конца года, Уиткофф сослался на успехи Дональда Трампа. По его словам, есть признаки усталости с обеих сторон, и это может стать началом перелома.

