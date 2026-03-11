Владимир Путин
11 марта, 09:56

Песков: Пока неясно, где и когда продолжатся переговоры по Украине

Пока неясно, где и когда продолжатся переговоры по Украине, ранее проходившие в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом журналистам заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента России, между сторонами есть понимание, что диалог продолжится.

«Пока точной конкретики по продолжению и следующему раунду переговоров нет. Как только появится точная информация, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Песков анонсировал международные телефонные переговоры Путина
Песков анонсировал международные телефонные переговоры Путина

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду на наступление переломного момента в переговорах по Украине. По его словам, обе стороны устали от конфликта и хотят завершить его.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александр Юнашев
