Песков анонсировал международные телефонные переговоры Путина

В среду график российского лидера будет насыщен общением с зарубежными коллегами. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, главе государства Владимиру Путину предстоит провести ряд телефонных бесед.

Подробности предстоящих контактов пока не разглашаются. Пресс-секретарь президента пояснил, что не станет «предвосхищать» содержание дискуссий, пообещав раскрыть детали позднее.

Ожидается, что администрация президента выпустит официальные пресс-релизы уже после завершения переговоров. Традиционно по итогам таких консультаций ведомство публикует краткие сводки обсуждаемых тем.

Информацию о том, кто именно станет собеседником российского президента, в Кремле пообещали предоставить в рабочем порядке.

А 9 марта лидеры США и России впервые за два месяца провели телефонные переговоры. Акцент в беседе был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и долгосрочным урегулированием. С российской стороны была выражена оценка посреднических усилий, предпринимаемых Вашингтоном. Трамп позже назвал разговор «очень хорошим».