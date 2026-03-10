Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным про Ближний Восток и Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «очень хороший» телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, стороны обсудили несколько ключевых международных тем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Об этом американский лидер рассказал журналистам на пресс-конференции в Дорале во Флориде.

Трамп отметил, что беседа прошла в конструктивном ключе и затронула ряд острых вопросов мировой политики.

«У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным. Мы, очевидно, говорили о Ближнем Востоке, и он хочет оказать содействие. Я сказал, что было бы полезнее завершить войну между Украиной и Россией. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что разговор проходил не только между двумя лидерами, но и при участии представителей обеих сторон.

«В этом звонке участвовало много людей как с нашей, так и с его стороны», — добавил президент США.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин представил Трампу предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, речь шла о возможных политико-дипломатических шагах для снижения напряжённости. В свою очередь Трамп рассказал о позиции США и оценил ситуацию на фоне продолжающейся американо-израильской операции.