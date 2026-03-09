Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
9 марта, 20:26

Трамп заявил Путину, что хотел бы разговаривать с ним регулярно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили готовность к регулярному общению. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, американский президент напомнил о ранее достигнутых договорённостях, согласно которым такие контакты должны носить системный характер. Оба лидера подтвердили, что настроены на это.

Также Ушаков отметил, что в разговоре акцент был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и долгосрочным урегулированием.

Артём Гапоненко
  Новости
  Путин
  Дональд Трамп
  Юрий Ушаков
  Мировая политика
  Политика
