Путин предложил Трампу планы урегулирования конфликта с Ираном

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом озвучил предложения по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского кризиса. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта», — сказал Ушаков журналистам.

В свою очередь президент США дал свою оценку развития ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции, добавил Ушаков.

Напомним, лидеры государств связались впервые в 2026 году. Они обсудили ситуации вокруг Ирана и Украины. Также президенты затронули тему Венесуэлы, в первую очередь в контексте цен на мировом нефтяном рынке.