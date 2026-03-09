Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 20:00

Путин предложил Трампу планы урегулирования конфликта с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом озвучил предложения по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского кризиса. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта», — сказал Ушаков журналистам.

В свою очередь президент США дал свою оценку развития ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции, добавил Ушаков.

Трамп прошёлся по Зеленскому и похвалил Путина
Трамп прошёлся по Зеленскому и похвалил Путина

Напомним, лидеры государств связались впервые в 2026 году. Они обсудили ситуации вокруг Ирана и Украины. Также президенты затронули тему Венесуэлы, в первую очередь в контексте цен на мировом нефтяном рынке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Разговор Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar