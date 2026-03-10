Уиткофф увидел признаки перелома в переговорах по Украине
Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Вашингтон надеется на переломный момент в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.
На вопрос о возможности заключить мир в этом году Уиткофф отметил успехи, которых добился президент Штатов Дональд Трамп.
«Мы видим признаки, что обе стороны устали, будем надеяться, что это начало переломного момента», — сказал он.
По его словам, трёхстороннюю встречу России, США и Украины для поиска дипломатического решения перенесут на следующую неделю.
Ранее, 9 марта, Владимир Зеленский сообщил, что запланированный на эту неделю раунд переговоров откладывается. Перед этим появилась информация о возможной встрече по Украине в Турции 11 марта.
