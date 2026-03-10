Владимир Путин
10 марта, 19:31

Уиткофф увидел признаки перелома в переговорах по Украине

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Вашингтон надеется на переломный момент в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

На вопрос о возможности заключить мир в этом году Уиткофф отметил успехи, которых добился президент Штатов Дональд Трамп.

«Мы видим признаки, что обе стороны устали, будем надеяться, что это начало переломного момента», сказал он.

По его словам, трёхстороннюю встречу России, США и Украины для поиска дипломатического решения перенесут на следующую неделю.

Ранее, 9 марта, Владимир Зеленский сообщил, что запланированный на эту неделю раунд переговоров откладывается. Перед этим появилась информация о возможной встрече по Украине в Турции 11 марта.

Лия Мурадьян
