Зеленский: Переговоры по Украине откладываются из-за ситуации в Иране
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Запланированный на эту неделю раунд переговоров по Украине откладывается. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
«В настоящее время приоритет партнёров и всё внимание — ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, запланированная на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается», — написал он в соцсети.
Напомним, сегодня сообщалось, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти 11 марта. Предполагалось, что встреча состоится в Стамбуле.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.