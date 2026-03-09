Владимир Путин
9 марта, 17:55

Следующий раунд переговоров по Украине может пройти в Турции 11 марта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Новая встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти 11 марта в Стамбуле. Об этом сообщает NV со ссылкой на источник.

«Следующий раунд трёхсторонних переговоров должен состояться 11 марта в Стамбуле», — говорится в сообщении украинского радио.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. Он сообщил, что обсуждения близятся к итоговым договорённостям.

Александра Мышляева
