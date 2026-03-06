Владимир Путин
Уиткофф: В переговорах России и Украины ожидается прогресс в ближайшие недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, обсуждения продолжаются, и стороны работают над достижением результатов.

«В переговорах Украины и РФ в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс, обсуждения продолжаются», — поделился политик.

Песков призвал Зеленского взять ответственность за переговоры
Песков призвал Зеленского взять ответственность за переговоры

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает достичь целей спецоперации в первую очередь через переговоры, но при необходимости может использовать и другие методы. Напомним, новый раунд диалога по украинскому урегулированию планировалось провести в начале марта в Абу-Даби, но из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке его пришлось перенести.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

