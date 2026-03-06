Уиткофф: В переговорах России и Украины ожидается прогресс в ближайшие недели

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, обсуждения продолжаются, и стороны работают над достижением результатов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает достичь целей спецоперации в первую очередь через переговоры, но при необходимости может использовать и другие методы. Напомним, новый раунд диалога по украинскому урегулированию планировалось провести в начале марта в Абу-Даби, но из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке его пришлось перенести.