Уиткофф: В переговорах России и Украины ожидается прогресс в ближайшие недели
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, обсуждения продолжаются, и стороны работают над достижением результатов.
«В переговорах Украины и РФ в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс, обсуждения продолжаются», — поделился политик.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает достичь целей спецоперации в первую очередь через переговоры, но при необходимости может использовать и другие методы. Напомним, новый раунд диалога по украинскому урегулированию планировалось провести в начале марта в Абу-Даби, но из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке его пришлось перенести.
