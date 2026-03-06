В Кремле вновь напомнили о необходимости диалога с украинской стороной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что время для решительных шагов со стороны Киева уже пришло.

В беседе с журналистом ИА «Вести» представитель Кремля акцентировал внимание на словах главы государства Владимира Путина. По мнению российского руководства, ответственность за дипломатический процесс должен принять на себя именно Владимир Зеленский.

«На переговорном треке уже давно наступил момент, когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность — это по идее должен быть Зеленский — и сделать всё, чтобы переговоры увенчались успехом», — пояснил Дмитрий Сергеевич.

В Москве подчёркивают, что украинское руководство осведомлено об условиях для достижения договорённостей. Конкретные шаги, необходимые для успеха диалога, известны оппонентам.

Тем временем начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков заявил, что консультации по следующему раунду переговоров между Москвой и Киевом уже ведутся. Глава ГРУ добавил, что при подготовке переговорного процесса необходимо учитывать «глобальный интерес» Соединённых Штатов. Подробности возможной встречи и её сроки пока не раскрываются.