Костюков подтвердил подготовку нового раунда переговоров России и Украины

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков заявил, что консультации по следующему раунду переговоров между Москвой и Киевом уже ведутся. Об этом сообщают «Вести».

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Костюков лаконично подтвердил: «Конечно, ведутся».

Глава ГРУ добавил, что при подготовке переговорного процесса необходимо учитывать «глобальный интерес» Соединённых Штатов. Подробности возможной встречи и её сроки пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что место встречи может измениться, а сами сроки — сдвинуться на несколько суток. Ранее предполагалось, что очередной раунд обсуждений пройдёт в период с 5 по 8 марта.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, США и Украины, ставшие продолжением ранее начатого диалога в Абу-Даби. Первый раунд консультаций продлился порядка шести часов, второй, прошедший на следующий день, — около двух. По окончании встреч помощник президента РФ Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Комментируя итоги, глава российской делегации охарактеризовал переговоры как сложные, но прошедшие в деловом ключе.