Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 15:06

Костюков подтвердил подготовку нового раунда переговоров России и Украины

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков заявил, что консультации по следующему раунду переговоров между Москвой и Киевом уже ведутся. Об этом сообщают «Вести».

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Костюков лаконично подтвердил: «Конечно, ведутся».

Глава ГРУ добавил, что при подготовке переговорного процесса необходимо учитывать «глобальный интерес» Соединённых Штатов. Подробности возможной встречи и её сроки пока не раскрываются.

Абу-Даби сейчас не лучшее место для переговоров по Украине, заявили в Кремле
Абу-Даби сейчас не лучшее место для переговоров по Украине, заявили в Кремле

Ранее стало известно, что Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что место встречи может измениться, а сами сроки — сдвинуться на несколько суток. Ранее предполагалось, что очередной раунд обсуждений пройдёт в период с 5 по 8 марта.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, США и Украины, ставшие продолжением ранее начатого диалога в Абу-Даби. Первый раунд консультаций продлился порядка шести часов, второй, прошедший на следующий день, — около двух. По окончании встреч помощник президента РФ Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Комментируя итоги, глава российской делегации охарактеризовал переговоры как сложные, но прошедшие в деловом ключе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar