Абу-Даби сейчас не лучшее место для переговоров по Украине, заявили в Кремле

Переговоры по Украине в Абу-Даби сейчас маловероятны из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что сейчас вряд ли в эти дни можно говорить о возможности встречи [по мирному урегулированию на Украине] в Абу-Даби, по понятным причинам», — отметил представитель Кремля.