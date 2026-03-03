Владимир Путин
3 марта, 10:14

Абу-Даби сейчас не лучшее место для переговоров по Украине, заявили в Кремле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Переговоры по Украине в Абу-Даби сейчас маловероятны из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что сейчас вряд ли в эти дни можно говорить о возможности встречи [по мирному урегулированию на Украине] в Абу-Даби, по понятным причинам», — отметил представитель Кремля.

Россиянка с ребёнком пряталась в пустыне во время ударов по ОАЭ

Ранее Россия призывала сменить площадку для переговоров по украинскому урегулированию, перенеся консультации из Женевы в Абу-Даби. Однако в данный момент ОАЭ действительно не лучшее место для этого. Туристы тоже пытаются всеми способами оттуда выбраться. Ранее Life.ru сообщал, что россияне в спешке раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву. Стоимость доходила до 90 тысяч рублей.

