Абу-Даби сейчас не лучшее место для переговоров по Украине, заявили в Кремле
Переговоры по Украине в Абу-Даби сейчас маловероятны из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что сейчас вряд ли в эти дни можно говорить о возможности встречи [по мирному урегулированию на Украине] в Абу-Даби, по понятным причинам», — отметил представитель Кремля.
Ранее Россия призывала сменить площадку для переговоров по украинскому урегулированию, перенеся консультации из Женевы в Абу-Даби. Однако в данный момент ОАЭ действительно не лучшее место для этого. Туристы тоже пытаются всеми способами оттуда выбраться. Ранее Life.ru сообщал, что россияне в спешке раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву. Стоимость доходила до 90 тысяч рублей.
