3 марта, 09:17

Россиянка с ребёнком пряталась в пустыне во время ударов по ОАЭ

Иллюстрация. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aurelia Borzin

Россиянка по имени Анна рассказала, что ей пришлось с мужем и ребёнком бежать в пустыню, спасаясь от взрывов, так как они проживали в Абу-Даби в непосредственной близости от американской военной базы. Они разбили палатку прямо посреди барханов вдали от цивилизации.

«Мы живём около аэропорта в Абу-Даби и рядом (американская военная. — Прим. Life.ru) база, как вы знаете. Поэтому мы с семьёй решили обезопасить себя. Выехали в пустыню между Абу-Даби и Дубаем, вглубь от побережья. В первую ночь разложили палатки, благо мы кемперы и всё есть под рукой, ребёнка оставили в машине», поделилась она в беседе с РИА «Новости».

Анна работает дошкольным педагогом. Они уже несколько лет проживают в Абу-Даби. Сейчас семья перебралась в туристический эмират Фуджейра, где более-менее безопасно. Россиянка посетовала, что испытывает трудности с поиском жилья — все номера и гостевые дома разобраны спасающимися от бомбардировок. Планы на будущее пока что семья не строит.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали бомбить территорию Ирана, под удары попадают жилые кварталы, школы, больницы. Около 170 учеников и педагогов погибли под огнём Штатов. Иранская армия начала ответные удары — по военным базам противника, которые расположены, в том числе в ОАЭ. Российские туристы пытаются вернуться на родину. Продажи открыли авиакомпании Flydubai и Emirates, места разобрали практически мгновенно, в аэропорту выстроились очереди. Сейчас ситуация улучшилась – первые за три дня рейсы приземлились в Москве, Казани и Екатеринбурге.

