Лавров: Россия хочет достичь целей СВО путём переговоров, но может и иными методами
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Россия рассчитывает достичь целей спецоперации путём переговоров, но может и другими методами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на посольском круглом столе по урегулированию конфликта.
«Цели, <...> будут, безусловно, достигнуты предпочтительно переговорами, но, если не переговорами, то другими способами», — сказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил о постепенном испарении «духа Анкориджа». Главным итогом переговоров Лавров назвал конкретные договорённости, которые были достигнуты благодаря инициативам, выдвинутым Трампом и его переговорной командой.
