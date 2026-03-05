Лавров заявил о постепенном испарении «духа Анкориджа»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что позитивная атмосфера, царившая на переговорах между Россией и США в Анкоридже, сходит на нет. Об этом глава МИД РФ сообщил во время посольского «круглого стола», посвящённого урегулированию ситуации вокруг Украины.

«В Анкоридже дух был далеко не самым главным. Дух – это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется», – сказал он.

Главным итогом переговоров Лавров назвал не саму атмосферу, а конкретные договорённости, которые были достигнуты благодаря инициативам, выдвинутым Трампом и его переговорной командой.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы договорённостям, достигнутым с Соединёнными Штатами на саммите в Анкоридже. Министр подчеркнул, что российская сторона строго следует пониманиям, предложенным Вашингтоном на Аляске. По его словам, у России чистая совесть, так как она не отступала от согласованных позиций.