Лавров заявил о постепенном испарении «духа Анкориджа»
Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что позитивная атмосфера, царившая на переговорах между Россией и США в Анкоридже, сходит на нет. Об этом глава МИД РФ сообщил во время посольского «круглого стола», посвящённого урегулированию ситуации вокруг Украины.
«В Анкоридже дух был далеко не самым главным. Дух – это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется», – сказал он.
Главным итогом переговоров Лавров назвал не саму атмосферу, а конкретные договорённости, которые были достигнуты благодаря инициативам, выдвинутым Трампом и его переговорной командой.
Напомним, встреча Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске состоялась 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Обсуждались способы урегулировать конфликт на Украине. Хотя Москва дала понять, что не откажется от своих задач СВО, Трамп признался, что не считает встречу с Путиным ошибкой.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы договорённостям, достигнутым с Соединёнными Штатами на саммите в Анкоридже. Министр подчеркнул, что российская сторона строго следует пониманиям, предложенным Вашингтоном на Аляске. По его словам, у России чистая совесть, так как она не отступала от согласованных позиций.
