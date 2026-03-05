Лавров: Перспективы переговоров по Украине пока туманны, но РФ к ним готова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что говорить о перспективах трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока сложно, однако Москва остаётся открытой к диалогу. Такое заявление прозвучало на посольском круглом столе, посвящённом украинскому урегулированию.

«Мне трудно говорить о том, какие дальнейшие перспективы у переговоров», — сказал он.

По словам главы МИД, российская сторона не отвергает переговорный процесс, но практика показывает, что за ним часто пытаются скрыть враждебные действия.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы договорённостям, достигнутым с Соединёнными Штатами на саммите в Анкоридже. Министр подчеркнул, что российская сторона строго следует пониманиям, предложенным Вашингтоном на Аляске. По его словам, у России чистая совесть, так как она не отступала от согласованных позиций.