Москва обозначила красные линии в вопросе послевоенного устройства соседнего государства. Глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость сценария, который прорабатывают на Западе. Дипломат выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея и прокомментировал планы европейских стран отправить свои войска на Украину после завершения активной фазы боев.

«Как только закончатся боевые действия, сразу же, по версии Запада, там будут развернуты войска в рамках предоставления Украине гарантий безопасности. Вот эта тема не отработана совсем, и о ней нужно говорить, и говорить публично», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия не приемлет сохранение милитаризованного и нацифицированного государства у своих границ. Любые гарантии безопасности Киеву должны обсуждаться с учётом интересов РФ.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский заявил о признаках «начала конца» конфликта с Россией, отметив, что прекращение огня нужно обеим сторонам, но без твёрдых гарантий безопасности это несёт большие риски. В связи с этим он обратился к Евросоюзу с ультимативным призывом определить дату вступления Украины в блок, чтобы не допустить блокировки этого процесса Россией на десятилетия. При этом Зеленский выразил недоверие к намерениям Москвы, полагая, что Россия лишь имитирует готовность к миру и «играет с Трампом и всем миром».