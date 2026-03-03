РФ может достигнуть целей СВО к концу года из-за конфликта в Иране, считает экс-депутат Рады

Конфликт на Ближнем Востоке может ускорить завершение спецоперации на Украине, полагает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, внимание мирового сообщения переключилось на Иран, а украинский кризис отошёл на третий план, что больно бьёт по гордыне Владимира Зеленского.

Чем меньше внимания к Киеву, тем меньше денег и оружия. ВСУ уже испытывают проблемы с поставками ракет Patriot. Эскалация на Ближнем Востоке может продлиться долго, и это реальный шанс для России достичь поставленных целей за весну-осень. ЕС не сможет выполнить свои обещания, а США больше не намерены финансировать Украину, уверен экс-парламентарий.

«США не собираются обеспечивать Украину. Поэтому даже по формуле приобретения американского оружия за счёт европейцев будут проблемы, и Зеленский это понимает», — заключил собеседник NEWS.ru.

К слову, конфликт на Ближнем Востоке оставит Украину без систем ПВО, уверен военный эксперт. По его словам, США придерживают ракеты для ЗРК Patriot для операции против Ирана. Киев не получает их уже два-три месяца, что делает противовоздушную оборону ВСУ бесполезной.